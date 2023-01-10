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Кабмін схвалив тестування програми обміну ламп розжарювання на світлодіодні з 16 січня
Кабінет міністрів схвалив проведення в Україні бета-тестування програми безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Про це оголосив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. З 16 січня розпочинаємо програму в режимі бета-тестування", - зазначив він.
На першому етапі планується замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.
Кожен українець зможе подати заявку через сервіс держпослуг "Дія", а потім отримати п'ять нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти". За словами прем'єра, весь процес буде максимально простим і швидким.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Дякую партерам за підтримку. Зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 мільйонів світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 мільйонів", - додав очільник уряду.
Нагадаємо, що Міністерство економіки раніше повідомляло, що в рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.
Джерело фото: ua.depositphotos.com