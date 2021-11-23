Киев требует у "Метростроя" отдать 183 млн грн, "заработанных" на простое строительства метро на Виноградарь

Киевская городская прокуратура в интересах Киевского горсовета и коммунального предприятия “Киевский метрополитен” требует в Хозяйственном суде Киева взыскать с подрядчика строительства продолжения Сырецко-Печерской линии метро к жилмассиву Виноградарь 183,5 млн грн.

Как говорится в сообщении ведомства, подрядчик в свое время получил по договору строительства бюджетные денежные средства в качестве авансового платежа, однако после этого использовал часть средств не по назначению и разместил более 1,5 млрд грн на депозитных счетах в банке.

В течение 2019 года процентный доход с этих депозитов составил 139,1 млн грн. Помимо этой суммы прокуратура требует взыскать 44,4 млн грн процентов за безосновательное хранение и пользование бюджетными средствами.

Прокуратура подчеркивает, что в соответствии с действующим законодательством и условиями договора была установлена ​​обязанность подрядчика использовать указанные средства исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства метро.

Напомним, что строительством метро на Виноградарь занимается компания "Киевметрострой", победившая на соответствующем тендере на 5,98 млрд грн в 2018 году.

Спустя чуть более года, в декабре 2019 года, акционеры "Киевметростроя" решили досрочно сменить набсовет компании. После этого в январе 2020 года новым главой набсовета было объявлено, что сроки завершения строительных работ переносятся на год. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений: оказалось, что правоохранители расследуют дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.

В феврале по делу об этой схеме в подразделениях "Киевметростроя" и отделениях государственного Укргазбанка прошли обыски, в частности заявлялось о безосновательном размещении на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро на Виноградарь.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко и в декабре 2020 года продолжал уверять, что две новые станции на "зеленой" линии метро откроют до конца 2021 года, и даже в июне 2021 года обещал открытие в срок хотя бы одной из станций нового участка.

В конце октября Кличко сообщил, что Хозсуд Киева разрешил "Киевметрострою" продлить завершение строительства метро на Виноградарь до конца 2022 года, однако "Киевский метрополитен" уже подал на тот момент апелляцию на это решение.