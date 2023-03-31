Країни ЄС підтримують розширення безмитної торгівлі з Україною

Країни-члени Європейського Союзу попередньо підтримали продовження режиму лібералізації торгівлі з Україною ще на рік.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Термін чинної угоди закінчується в червні. Лідери країн ЄС планують продовжити її дію, намагаючись, як стверджують джерела, підтримати економіку Україну.

"ЄС хоче підтримати зруйновану війною економіку країни, зокрема, виробництво сталі, промислових товарів та сільськогосподарських продуктів, на які не поширюються існуючі торгові домовленості блоку з Києвом", — йдеться в повідомленні агентства.

У лютому Європейська комісія запропонувала продовжити ще на рік припинення дії імпортних мит, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до країн-членів ЄС.

Пропозицію мають розглянути Європейський парламент та Рада ЄС для забезпечення плавного переходу від поточного режиму автономних торгових заходів до нового.

Зауважимо, що загалом за підсумками 2022 року Україна відвантажила на ринки країн ЄС агропродовольчої продукції на $13,1 млрд, що склало 56% від всього аграрного експорту. Зокрема, за підсумками 2022 року Україна змогла оновити рекорд експорту замороженої малини попри вкрай складні умови роботи,

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