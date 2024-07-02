Менше соняшнику, більше олії: Україна експортувала товарів на $19,5 млрд за перше півріччя 2024 року

Експорт за шість місяців цього року становив $19,5 млрд і є ідентичним показнику першого півріччя 2023 року Натомість за січень-червень імпорт товарів зріс на 4,9%, до $31,9 млрд, порівняно з першим півріччям минулого року.

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Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, обсяг експорту зріс на 35% і склав за півріччя 71 млн тон.

"За рік відбулася значна кореляція цін на основні експортні товари, що і пояснює феномен, коли обсяг експорту у вазі є значно більшим, проте виручка лишається стабільною", - пояснив Качка.

Він додав, що імпорт в червні також був меншим на 5,6% і склав 4,8 млрд доларів. За перше півріччя Україна імпортувала товарів на 31,9 млрд доларів, що на 4,9% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

ТОП-10 товарів експорту

Після рекордних квітня і травня, експорт у червні склав 2,7 млрд доларів та 9,7 млн тон відповідно. Це значне скорочення у порівнянні до травня. -18,4% в грошах і -20,2% в обсягах.

"Головна причина – завершення вивезення врожаю минулого року. Кукурудзи у червні місяці вивезли на 23,7% менше, пшениці на 40,8% менше, олії на 37,8%", - зауважує Качка.

Він повідомив, що у топ 10 товарів експорту зберегли стабільність руда 239 млн (-1,5% до травня), м’ясо птиці 79 млн (-3,5% до травня), плоский прокат 79 млн (+7%), соя 66 млн (+45%).

Експорт соняшнику з України впав на 86%

Качка нагадав, що 1 липня - це початок нового маркетингового року в зернових та олійних, тому він навів основні показники експорту.

Так, зернових, олійних та олій аграрії експортували 69,86 млн тон.Експорт пшениці склав 18,43 млн тон, що на 9 відсотків більше, ніж в 22/23. Натомість експорт кукурудзи 29,41 млн тон, що на 0,2% більше до попереднього маркетингового року. Крім того, ячменя було відвантажено на зовнішні ринки 2,48 млн, (мінус 8,5%), сої - 2,98 млн тон (мінус 8,2% до минулого року), ріпаку - 3,7 млн тон (зростання 8,7%), соняшникова олія - 6,54 млн тон (зростання на 22,8%), шрот соєвий - 0,662 млн тон і (+12,5%), шрот соняшниковий - 5,15 млн тон (+29,1%).

"І нарешті карколомне падіння експорту, яке тішить. У минулому маркетинговому році ми експортували лише 324 тисячі тон соняшнику. Це -86,3%. Тобто ми вертаємося до ситуації коли соняшник переробляється в Україні", - наголосив Качка.

Нагадаємо, за 10 місяців роботи українського морського коридору з портів Одещини відправили 55 млн т вантажів, більшість з яких становить агропродукція.

Також АТ “Укрзалізниця” в січні-червні 2024 року перевезла більше 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року.