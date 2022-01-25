МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за "Омикрона" и всплеска инфляции в США

Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз роста глобальной экономики в сторону понижения. В 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,4%, считают в МВФ.

Таким образом международный кредитор ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году на 0,5 процентного пункта.

Международный валютный фонд понизил свой прогноз роста мирового ВВП из-за увеличения числа случаев заболевания Covid-19, сбоев в цепочках поставок и более высокой инфляции в США и в ряде развивающихся стран. Показатель также снизили в связи с сокращением сектора недвижимости в Китае.

"Мировая экономика вступает в 2022 год в более слабом положении, чем ожидалось ранее" — отмечается в отчете и подчеркиваются "негативные сюрпризы", такие, как появление "Омикрона".

Прогноз роста ВВП двух крупнейших экономиках мира — США и Китая также снижен, что повлияло на перспективу развития глобальной экономики.

Согласно с новым отчетом МВФ, в 2022 году рост ВВП США составит 4,0%, что на 1,2 процентных пункта ниже, чем прогнозировалось ранее.

Экономика Китая, как прогнозируют аналитики, вырастет на 4,8%, что на 0,8 процентных пункта ниже предыдущих оценок на фоне сбоев, вызванных его политикой "нулевого Covid", а также "финансового стресса" среди его китайских застройщиков.

Напомним, Всемирный банк снизил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2022 году до 3,2%, а в 2023 году – до 3,5%.

Ранее, в конце октября, Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году, ухудшив его с 4% до 3,8%, учитывая длительное и существенное влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ.