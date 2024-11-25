Понад 700 автівок, які призначалися для ЗСУ, благодійники розпродали за готівку

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили три благодійні фонди, які організували незаконне ввезення понад 700 вживаних легкових автомобілів без сплати митних платежів.

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Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що група осіб, до складу якої входили громадяни України та Республіки Молдова, оформлювала ввезення транспортних засобів як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. У реальності автомобілі продавалися за готівку.

У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки за місцями проживання підозрюваних. У результаті було вилучено документи, 17 транспортних засобів, комп’ютерну техніку, яка могла використовуватися для реалізації схеми.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

До прикладу, в пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" митники виявили порушення при перевезенні автомобіля VOLVO ХС60 2012 року випуску. Згідно з декларацією, авто нібито то переміщувалося як гуманітарна допомога для благодійного фонду, розташованого у Рівному на вулиці Волонтерській.

Проте під час перевірки з’ясувалося, що перевізник не надав жодних документів, які б підтверджували гуманітарний статус автомобіля чи факт його вивезення з ЄС.