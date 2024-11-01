На початку 2025 року в Реєстрі арештованих активів з'являться нові відомості

На початку наступного року запрацює оновлений Реєстр арештованих активів. В ньому міститимуться відомості, зокрема, про ОВДП у валюті та міжнародні міжвідомчі угоди.

Про це повідомила голова Агентства з управління та розшуку активів (АРМА) Олена Дума.

За її словами, протягом року Агентство неодноразово зверталося до міжнародних партнерів та Міністерства цифрової трансформації щодо необхідності вдосконалення Реєстру арештованих активів. Разом з тим, технічне завдання для майбутньої структури Реєстру та даних, які має містити цей Реєстр, вже продемонстровано партнерам та відомствам.

Тож АРМА запланувало, що в січні 2025 року Реєстр додатково міститиме відомості про:

ОВДП у валюті;

передані арештовані активи в інтересах держави за спеціальною процедурою та розпорядження уряду;

оцінювачів та рецензій на звіти, з відповідними документами;

МТУ АРМА, які відповідають за управління активами на відповідній території;

міжнародні міжвідомчі угоди.

Також повідомляється, що в опрацюванні знаходяться і інші параметри до висвітлення в ЄДРАА. Так, за окремими параметрами Реєстр буде містити інформацію про земельні ділянки, нерухоме майно, арештовані кошти, суму коштів, які повернуто власникам, кількість ухвал про зняті арешти, а також про житлову та нежитлову нерухомість.

Очільниця АРМА зауважила, що Агентство звернулось із запитами до ряду міжнародних організацій від Сінгапура до Португалії, адже вкрадені в України кошти, на які скуповувалися ці арештовані активи, розміщуються по всьому світу.

"Тож, ми проінформуємо про результати такої взаємодії, які дозволили АРМА розширити можливості Реєстру арештованих активів, аби кожен бачив ці активи та як Агентство ними управляє", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ЄДРАА), внесли до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури. АРМА відтепер є оператором об'єкта критичної інфраструктури, як власник Реєстру.

Додамо, що з метою недопущення використання ворогом інформації з відкритих реєстрів та баз даних, з початку введення в Україні режиму воєнного стану роботу більшості інформаційних систем було зупинено або обмежено. АРМА відкрило публічний доступ до Реєстру у серпні 2023 року.