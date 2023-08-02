НАБУ завершило розслідування розкрадання 13,8 мільярда гривень "Укрнафти"

Національне антикорупційне бюро 1 серпня завершило розслідування за підозрою восьми осіб у заволодінні майном та коштами компанії "Укрнафта" на суму понад 13,8 мільярда гривень. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року низка ТОВ були визнані переможцями на аукціонах з продажу нафти. "Укрнафта" уклала з ними договори купівлі-продажу та здійснила постачання сировини на суму понад 10,7 мільярдів гривень.

Однак згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів, постачання нафти мало бути здійснено лише після повної оплати замовником, чого не відбулося. Втім, попри відсутність законних підстав поставляти продукцію "Укрнафта" сировину поставила. В подальшому її було перероблено на Кременчуцькому нафтопереробному заводі, а виготовлені нафтопродукти - продано на АЗС по всій країні.

Крім того, у липні 2015 року "Укрнафта" уклала 70 договорів купівлі нафтопродуктів з іншим ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 3,06 мільярда гривень.

Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни поставки було продовжено до кінця 2018 року. Однак "Укрнафта" нафтопродукти так і не отримала. Як встановили детективи, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній. Такі дії було кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу.

Підозрюваними у справі є колишні функціонери "Укрнафти" - голова правління, заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки, а також керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів. Крім того, фігурантами є колишні директори п'яти комерційних підприємств.

В НАБУ також підкреслюють, що домоглися анулювання через суд 60 угод на майже 3 мільярда гривень, укладених між "Укрнафтою" і однією з компаній-постачальниць нафтопродуктів — ТОВ "Котлас".

Крім того, завдяки розслідуванням НАБУ "Укрнафті" вже відшкодовано понад 3,5 мільярда гривень у погашення боргу, який виник "у результаті протиправних дій низки осіб". За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи "Приват".

Нагадаємо, що про підозру зазначеним восьми особам у цій справі було повідомлено на початку вересня 2022 року. Згодом НАБУ провело у цій справі обшук у Ігоря Коломойського, під фактичним контролем групи "Приват" якого довгий час знаходилася "Укрнафта" попри наявність у держави контрольного пакету (50%+1) акцій.

На початку листопада 2022 року влада вирішила вилучити на період воєнного стану акції цієї компанії, а також "Укртатнафти" (Кременчуцький НПЗ), які не належали державі. Обидві компанії очолила одна людина - колишній керівник мережі АЗС WOG Сергій Корецький.

На початку лютого 2023 року Бюро економічної безпеки провело із Службою безпеки України обшуки за місцем проживання Коломойського й топменеджменту групи "Приват", а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

Повідомлялося про виявлення десяти епізодів схем привласнення майна на суму 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти", зокрема через виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків та створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного підприємств.

Зокрема, першому заступнику голови НПЗ повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на більш як 600 мільйонів гривень. Незабаром підозру по цьому ж епізоду отримала головна бухгалтерка підприємства.

У березні повідомлялося про вилучення БЕБ та СБУ на потреби Сил оборони понад 16 тисяч тонн нафтопродуктів на 800 мільйонів гривень, які за даними правоохоронців, з "Укрнафти" і "Укртатнафти" незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній.