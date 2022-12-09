Наслідки російських атак: Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП

За оцінками Міністерства економіки, падіння ВВП за підсумками 2022 року сягне 33,2%, однак у наступному році економіка зросте на 3,2%.

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Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

"До атак на енергетичну інфраструктуру в жовтні ми прогнозували, що падіння ВВП за підсумками року складе близько 32%. Але після масованих ударів з боку рф, ми погіршили прогноз падіння ВВП до 33,2-33,5%", - заявив Кудін.

За його словами, на наступний рік Міністерство економіки України свій прогноз поки що не змінювало – він передбачає ріст ВВП в 2023 році на рівні 3,2%, як і було закладено в бюджет. Прогноз базується на тому сценарії, що активна фаза бойових дій закінчиться влітку.

"Найбільшим ризиком на сьогодні залишається енергетична інфраструктура. Але в цілому економіка України продемонструвала дива адаптації. Адже в лютому-березні мало хто сподівався, що ми закінчимо рік з тими показниками, як зараз. Тоді всі прогнози були куди більш песимістичні", - розповів Кудін.

Він зауважив, що енергосистема відновлюється дуже швидкими темпами і зараз вона за багатьма показниками відповідає жовтневим рівням.

Також підприємства добре адаптуються під нові умови планових і аварійних відключень електропостачання – багато хто з виробників переносить робочі зміни на той період, коли є електропостачання.

"Треба розуміти, що обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ будуть мати негативний вплив і на інфляцію. Адже підприємства будуть переносити збільшення своїх витрат на споживачів. Але це короткостроковий тренд", - підкреслив Кудін.

Щодо курсу долару, то в Мінекономіки не прогнозують змін до кінця цього року.

" У наступному році заклали в прогноз певну девальвацію національної валюти. Але тут все буде залежати від обсягів фінансової допомоги країн-партнерів та монетарної політики НБУ. Згідно прогнозу, який закладено в Бюджет на 2023 рік, середньорічний курс долара буде складати 42,2 грн", - резюмував Кудін.

Нагадаємо, нещодавно віцепрем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що український ВВП, який відчуває критично низькі показники в умовах війни, опуститься ще більше, якщо періодичні відключення електроенергії в Україні через російські обстріли триватимуть ще принаймні кілька тижнів.

Раніше інвесткомпанія Dragon Capital погіршила прогноз спаду реального ВВП цього року на 2 п.п. – до 32% і зберегла прогноз його зниження у 2023 році ще на 5%, незважаючи на поліпшення ключового припущення про перебіг війни.