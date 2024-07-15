НБУ готує законопроєкт про страхування воєнних ризиків: що у фокусі

Національний банк України (НБУ) завершує роботу над законопроєктом про створення повноцінної системи воєнного страхування, який спочатку буде сфокусований на страхуванні роздрібних продуктів для юросіб і фізосіб.

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Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.

За словами Дадашової, на початковому етапі система буде сфокусована на роздрібних продуктах для малого бізнесу та населення, оскільки така диверсифікація знижує ризики і дає змогу забезпечити стійкість системи.

Потреби у страхуванні великого бізнесу наразі частково покриваються за допомогою Багатостороннього агентства інвестиційних гарантій (МІГА) Групи Світового банку. Дадашова утрималася від перерахування об'єктів, що будуть підлягати обов'язковому страхуванню.

"Перший етап передбачає швидкі проміжні рішення, які вже працюють у багатьох сферах. Другий етап - це системний механізм, який працюватиме в довгостроковій перспективі і буде доступний і для бізнесу, і для населення", - пояснила Дадашова, посилаючись на Стратегію з розвитку кредитування.

Вона додала, що важливо переконатися в тому, що донорів задовольняють усі параметри майбутньої системи страхування, щоб вони могли брати участь у її фінансуванні і обговорення законопроєкту з міжнародними партнерами знаходиться на фінальній стадії.

Повідомляється, що НБУ планує внести законопроєкт до парламенту цього року, але це може затриматися через різні зовнішні обставини та необхідність доопрацювання. Дадашова також очікує, що разом із запуском системи страхування воєнних ризиків активізується кредитування.

Законопроєкт є вимогою МВФ

Зазначається, що підписаний меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ) у межах третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) передбачав підготовку НБУ законопроєкту про створення системи воєнного страхування до кінця червня цього року.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова раніше повідомила про можливість запуску системи страхування воєнних ризиків на базі державного агентства з використанням потужностей українського ринку та запрошенням міжнародних перестраховиків.

Рада з фінансової стабільності у лютому 2024 року схвалила Концепцію створення в Україні моделі страхування воєнних ризиків, яка передбачає трирівневу модель із залученням локальних страховиків, державного агентства зі страхування воєнних ризиків та міжнародних перестраховиків.

Україна розпочала страхування інвесторів від воєнних та політичних ризиків

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) починає прийом заявок на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, початок страхування воєнних та політичних ризиків — вкрай важлива подія для ринку й не менш важлива для політики "Зроблено в Україні".

"Раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій — MIGA страхувало іноземні компанії, які готові інвестувати в Україну,американська DFC та польська агенція KUKE надавали гарантії іноземним та українським компаніям. І тепер ЕКА приєднується до організацій, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні", - розповіла Свириденко.

За її словами, завдяки цьому українські компанії отримують додаткові гарантії фінансової безпеки, а економіка — посилення ділової активності.

Додамо, що у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства. Вже у березні 2023 року ПриватБанк спільно з ЕКА запустив програму підтримки клієнтів-експортерів.