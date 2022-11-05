НБУ пом'якшив обмеження для волонтерів та благодійних фондів

Національний банк пом’якшив низку валютних обмежень, зокрема для волонтерів, благодійників та експортерів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, з 5 листопада 2022 року регулятор розширив тепловізорами та низкою інших приладів перелік товарів оборонного призначення для їх придбання за кордоном. Волонтери зможуть розраховуватися за них гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень.

Крім того, створено умови, щоб українські експортери мали змогу брати участь у тендерах щодо поставки товарів нерезидентам. Так, із 5 листопада банки фактично отримали можливість надавати тендерні гарантії на ці операції.

Також, завдяки змінам НБУ, банки не враховуватимуть наявні залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів та не вимагатимуть їх продажу чи використання. Це рішення ухвалювалося з огляду на те, що іноземна валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням. Воно не матиме значного впливу на міжнародні резерви.

Крім того, НБУ дозволив банкам відкривати рахунки військовим за посвідченнями офіцера, генерала та адмірала.

Зазначається, що Нацбанк також вирішив скасувати бланкове рефінансування для банків. Відмову від бланкового рефінансування пояснюють рекордним рівнем ліквідності у банківській системі, попри повномасштабну війну.

Нагадаємо, разом із традиційним інфляційним звітом Національний банк розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року.