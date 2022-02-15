Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Экономика
Дата публикации

Паника отступила: гривня начала укрепляться на фоне частичного отвода войск РФ

Паника отступила: гривня начала укрепляться на фоне частичного отвода войск РФ

15 февраля гривня на межбанке взяла курс на укрепление. Произошло это на фоне новостей, что РФ начинает возвращать с учений подразделения Западного и Южного военных округов в пункты базирования.

С самого утра национальная валюта начала торговаться на уровне 28,41-28,48 грн/$. Уже в 10:30 курс составил 28,21-28,27 грн/$.

Для сравнения, в понедельник, 14 февраля, гривня открыла торги стремительным падением на фоне роста геополитического напряжения вокруг Украины. Курс на межбанке взлетел до 28,72 грн/$. Впрочем, к вечеру он снизился до 28,49-28,51 грн/$.

Как прогнозируют наши собеседники-банкиры, на этой неделе национальная валюта будет только укрепляться, если Кремль не будет провоцировать напряжение военного вторжения в Украину. Для сравнения, в пятницу торги закрылись при курсе 28,05 грн/$.

Автор:
Максим Беркаль