Перші кораблі для "зернових коридорів" вже зафрахтували

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 29 липня перші кораблі, які вивезуть зерно з вибраних українських портів, на наступний тиждень вже зафрахтували. Цим, як це і має бути, займалися зернотрейдери.

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Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив очільник Мінагрополітики Микола Сольський.

"Фрахтування суден є роботою тих, хто цим займався завжди, – зернотрейдерів. Вони до цього питання активно повернулися у той самий день, коли було підписано угоду про відкриття "зернових коридорів. Їм потрібен час на те, щоб поторгуватись, оцінити ризики. Наскільки мені відомо, станом на вчора, перші кораблі на наступний тиждень вже зафрахтували", — розповів міністр.

За його слова, також вже є домовленість про ставку страхування суден, що будуть проходити "зерновим коридором". Сольський вважає, що спочатку страховка буде дорожчою, ніж зазвичай, бо багато інших компаній чекають результатів, що ж буде з "першопроходцями".

"І, звісно, весь процес буде сильно залежати від дій однієї країни, яка завжди всім заважає. Якщо Росія й далі битиме ракетами в порти, все це ускладнюватиме, затримуватиме процес. Вивезення зерна відбуватиметься дуже повільно і ставки страхування триматимуться високими. Це як мінімум. Максимум – світ залишиться без українського зерна, а ми – без валюти", — додав міністр аграрної політики та продовольства України.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до експорту зерна, але чекає на сигнал від міжнародних партнерів.

Зазначимо, перше судно з українським зерном може вийти в море з порту Одеси вже з дня на день. Це стало можливим завдяки підписанню угоди про розблокування українських портів для експорту зерна.

27 липня відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Того ж дня у Стамбулі розпочав роботу координаційний центр по експорту українського зерна.