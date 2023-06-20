Повернення "довоєнної" системи оподаткування суттєво не вплине на динаміку заявок на отримання пільгових кредитів за програмою "5-7-9"

Повернення довоєнної системи оподаткування, передбачене законопроєктом №8401 "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", суттєво не вплине на плани суб’єктів малого та середнього бізнесу з отримання пільгових кредитів за програмою "5-7-9".

Верховна Рада 227 голосами ухвалила в цілому цей законопроєкт ще 29 травня. Він скасовує спрощену систему оподаткування для суб’єктів малого та середнього бізнесу за ставкою єдиного податку 2% та повертає систему оподаткування, що діяла до початку широкомасштабного вторгнення. За моїми даними, більш як за рік дії ставки оподаткування у 2% нею скористалося майже 200 тис. суб’єктів підприємництва.

Повернення до "старих" податків для представників малого та середнього бізнесу, як максимум, відтермінує на 1-1,5 місяця плани підприємців з отримання пільгових кредитів за програмою "5-7-9", але аж ніяк не скасує їх. Повернення "старих" податків – це необхідна умова програми 4-річної співпраці з МВФ на $15,6 млрд, а також меморандуму з ЄС про надання Україні протягом 2023 року допомоги в розмірі €18 млрд.

Тобто, зі стратегічного боку, повернення довоєнної податкової бази для підприємців малого та середнього бізнесу є необхідним кроком для подальшого зниження інфляції, але головним чином – для утримання економіки України в стабільному стані.

Водночас, на мою думку, пільгова програма "Доступні кредити 5-7-9" разом з програмами фінансово-кредитної підтримки від місцевих держадміністрацій (зокрема Києва та Київської області), що надають можливість обслуговувати пільгові кредити під 0%, стимулюватимуть розвиток малого та середнього бізнесу, особливо це стосується тих підприємців, які зазнали прямої шкоди від воєнної агресії.

У травні запрацювала компенсаційна програма з відшкодування плати за відсотками у Київській області. Така підтримка МСБ є дуже добрим стимулом для розвитку таких важливих сфер економіки, як землеробство, торгівля, будівництво, широкого спектру послуг, а також інвестиційних кредитів на придбання обладнання, комерційного транспорту, сільськогосподарської та будівельної техніки, оновлення основних засобів тощо.

За моїми прогнозом, у II півріччі за низки сприятливих умов таких, як поступове звільнення української території від загарбників, низький рівень інфляції, системна підтримка України від міжнародних партнерів, позитивна економічна динаміка тощо, загальна кількість виданих пільгових кредитів може зрости майже на 20% – до 80 тис. кредитів.

Наприклад, з початку 2023 року найбільша частка користувачів пільгових кредитів, виданих Глобус Банку, припадає на логістичні підприємства – 45% клієнтів та на підприємства аграрного сектору – 29% клієнтів. Суб’єкти підприємництва в сегментах торгівлі, виробництва, промислової переробки сумарно складають 26% позичальників.

Із січня по червень найбільш типовими (найпоширенішими) кредитами, виданими банком за програмою "5-7-9", є інвестиційні кредити на придбання обладнання, комерційного транспорту, сільськогосподарської техніки сумою до 3 млн грн. (за ставкою 7% терміном на 5 років). За 5 місяців поточного року, кількість виданих пільгових кредитів у Глобус Банку вже на 10% більше, ніж загалом у 2022 році.

Участь суб’єктів підприємництва у програмі "5-7-9" прямо впливає на кількість нових робочих місць і відповідно скорочує безробіття, а також дає змогу поповнювати місцеві бюджети за рахунок податкових надходжень до місцевих бюджетів.

Подальша ефективність програми "5-7-9" залежить насамперед від намагання підприємців розвиватися, проактивної позиції банків-учасників цієї програми, спрямованої на задоволення потреб малого та середнього бізнесу в нових кредитах.