Появился дополнительный фактор поддержания стабильности гривни. Каким будет курс валют в последнюю неделю февраля

Пятницу, 18 февраля, гривня по отношению к доллару завершила падением. Для сдерживания стремительной девальвации национальной валюты Национальный банк вынужден был выходить с валютными интервенциями на продажу: за неделю было продано 503 миллиона долларов.

Риск начала военных действий в ОРДЛО стимулирует спрос на евро и доллар со стороны населения, импортеров и нерезидентов.

Как напоминает в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, в последнюю неделю февраля состоится аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены бонды 6-ти выпусков в гривнях со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 48 месяцев, а также 6 месяцев – в евро.

После скромных результатов на прошлой неделе Кабмин вынужден предлагать облигации в иностранных валютах.

"С начала февраля нерезиденты уже сократили свои портфели в ОВГЗ на 4,76 млрд грн, до 76,64 млрд. Причинами такого решения зарубежных инвесторов являются низкие ставки и угроза войны между Украиной и Россией", — подчеркнул аналитик.

Тем не менее, есть и положительные сигналы от международного финансового сообщества. JPMorgan включил еврооблигации Украины в один из своих популярных индексов — GBI-EM. Удельный вес этих бумаг составил 0,12%. В случае деэскалации в ОРДЛО это поможет евробондам нашей страны дополнительно подняться в цене с текущих уровней.

Косвенно это послужит поддержкой и курсу гривни.

"Вероятно, на этой неделе гривня к доллару США будет торговаться в ценовом канале 28,05-28,45 грн/$. Евро с высокой вероятностью укрепится до отметки 32,45 € /грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

В понедельник торги стартовали на межбанке (в 9:00) с отметок 28,40-28,42 грн/$. Через два часа национальная валюта просела до 28,47-28,49 грн/$.

Напомним, что на прошлой неделе гривня пережила два потрясения. Первый раз в понедельник, когда она открыла торги стремительным падением на фоне роста геополитического напряжения вокруг Украины. Курс на межбанке взлетел до 28,72 грн/$. Во второй раз в среду, впрочем, падение было не столь стремительным.