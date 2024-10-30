Рада прийняла закон про реформу Рахункової палати, що був вимогою США та МВФ

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №10044-д, який передбачає реформування Рахункової палати. Як повідомив депутат Ярослав Железняк, за це рішення проголосували 240 парламентарів. За його словами, всі запропоновані правки в документ були підтверджені.

Серед головних новацій - скорочення кількості членів палати з 13 до 11, запровадження для відбору нових членів конкурсу з переважним правом голосу міжнародних експертів, забезпечення її політичної та фінансової незалежності РП, приведення її до стандартів Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI).

Рахунковій палаті надано повноваження з проведення аудиту коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів.

Парламент також зобов’язав палату кожні п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановив особливий порядок проведення такого оцінювання на перехідний період.

Законом передбачено й cтворення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради будуть зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.

Нагадаємо, що ухвалення цього закону було одним із ключових зобов'язань, які Міжнародний валютний фонд та США висунули для отримання Україною фінансової допомоги на 2 мільярда доларів.

Крім того, документ має статус євроінтеграційного. Його подали 16 вересня голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа та член комітету Павло Фролов ("Слуга народу"). В першому читанні законопроєкт було схвалено вже через три дні.

Рахункова палата є підзвітним Верховній Раді колегіальним органом, який контролює надходження коштів до держбюджету та їх використання. З 10 січня цього року її очолює Ольга Піщанська, яка до цього понад три роки працювала головою Антимонопольного комітету.