Російські обстріли портової інфраструктури України в жовтні завдали збитків на $30-40 млн

Під час російських атак на українську портову інфраструктуру на початку жовтня 2024 року аграрному сектору було завдано збитків на суму від $30 до $40 млн.

Про це повідомив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, під час виступу в "Медіацентрі Україна", пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, оцінка втрат ще триває, адже обстріли тривають, і, за словами Висоцького, сума збитків може зростати в міру додаткової фіксації пошкоджень.

Загалом втрати аграрного сектору України з початку повномасштабного вторгнення Росії становлять близько $82 млрд, а збитки зернової галузі оцінюються в $500-600 млн.

За словами Висоцького, страхові компанії продовжують оцінку цих збитків, і уряд разом із міжнародними компаніями підтримує страхування від військових ризиків, що має допомогти аграріям у складній ситуації.

Українська сторона документує всі збитки, щоб добиватися компенсацій за міжнародним правом. Висоцький наголосив, що кожен втрачений мільйон буде врахований, і Україна вимагатиме від агресора повного відшкодування всіх втрат.

"Ми впевнені, що все має бути повернуто. Усі ці втрати, кожен мільйон доларів чи 10, 100, 200 тисяч доларів у нас фіксуються за всіма вимогами міжнародного права. Ми, як держава, будемо боротися за компенсації до останньої гривні, зокрема щодо портової інфраструктури", - резюмував перший заступник міністра агрополітики.

Нагадаємо, 14 жовтня РФ вчергове атакувала припортову інфраструктуру в Одесі балістичною ракетою, внаслідок чого одна людина загинула і ще вісім були поранені. Пошкоджень зазнало вантажне судно NS Moon під прапором Белізу та суховантаж Optima під прапором Палау, причому останнє вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою тиждень тому.

Під час ракетно-дронової атаки у ніч з 5 на 6 жовтня поблизу одного з причалів у морському порту "Південний" зазнало пошкоджень цивільне судно Paresa під прапором карибської острівної держави Сент-Кітс і Невіс.