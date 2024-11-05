Ще шість переробних підприємств отримали від держави майже 35 млн грн на розвиток

Міністерство економіки перерахувало ще 34,6 млн грн шістьом переможцям попередньої хвилі грантової програми для виробництв переробної промисловості.

Про це повідомило Мінекономіки.

Заступник міністра економіки України Андрій Телюпа нагадав, що за умовами грантової програми підприємства переробної промисловості можуть отримати до 8 млн грн для оновлення парку обладнання. Умовою є співфінансування 50% на 50% та створення від 5 робочих місць.

Якщо підприємство розташоване на деокупованих територіях або територіях де були, або можливі бойові дії, виробляє БпЛА, держава компенсує до 80% вартості проєкту, а грантоотримувач — 20%.

Також заступник міністра зазначив, що на цю програму уряд передбачив у 2024 році 890,5 млн грн коштом державного бюджету та додатково 996 млн коштом Державного центру зайнятості.

Повідомляється, що з початку дії програми у липні 2022 року прийнято 1033 позитивних рішень про надання грантів на загальну суму 5,2 млрд грн, з яких відповідно до наказів Мінекономіки погоджено 813 заявок на суму 4,2 млрд грн та наказів Державного центру зайнятості — 220 заявок на суму 996,9 млн грн.

Зокрема у 2024 році за наказами Мінекономіки фактично виплачено 654,4 млн грн, а також за наказами Державного центру зайнятості — 196,4 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту для розвитку або створення виробництв переробної промисловості можна за посиланням.

Програма грантів на розвиток переробної промисловості, локалізація, часткова компенсація вартості техніки, індустріальні парки, підтримка проектів із значними інвестиціями, програми і продукти Експортно-кредитного агентства та інші є складовими політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

Уряд змінив умови отримання грантів підприємствами переробної промисловості

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 жовтня підтримав деякі зміни щодо надання грантів для виробництв переробної промисловості.

Програму грантів на розвиток переробної промисловості розширили на:

підприємства переробки, які працюють на територіях активних бойових дій. Обов’язковою умовою є те, що на території діяльності підприємства мають працювати державні інформаційні ресурси;

типографії та підприємства поліграфії.

Крім того, уряд також змінив вимоги до кількості робочих місць, які обов’язково має створити грантер. Раніше, залежно від суми гранту, це було від 5 до 25 робочих місць. Тепер же обов'язковою умовою буде створення від 5 робочих місць — незалежно від розміру гранту.

Разом з тим уряд додав нову умову: за три роки отримувачу потрібно буде сплатити ЄСВ із зарплати нових працівників на суму, не менше ніж 20% від суми гранту.

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