Сповільнення інфляції в Україні. У НБУ назвали фактори, які вплинули на показник

Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися завдяки суттєвій пропозиції продовольства, достатнім запасам пального, поліпшенню інфляційних та курсових очікувань. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що у квітні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 17,9% з 21,3% у березні.

Фактичні темпи зростання цін у квітні були дещо нижчими за траєкторію прогнозу НБУ: це зумовлено більшою пропозицією продовольства та пального, ніж очікувалося.

Інфляцію стримувало зміцнення гривні на готівковому валютному ринку та поліпшення інфляційних очікувань.

Також в НБУ звертають увагу на ефект бази порівняння минулого року, адже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зростання цін почало стрімко прискорюватися.

Нагадаємо, за даними Держстату, у квітні інфляція на споживчому ринку порівняно з попереднім місяцем становила 0,2%, з початку року – 3,2%. Водночас базова інфляція за місяць прискорилась до 0,5%, з початку року – 3,0%.