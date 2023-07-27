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Стали відомі товари №1 в Україні: повний список
Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» оголосив список кращих торгових марок в Україні на основі маркетингового дослідження споживчих уподобань, результатів опитування експертів та думки професійного журі
Національне дослідження організували Ipsos Ukraine на замовлення фестивалю-конкурсу. Методика визначення переможців у кожній номінації розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії на ринку.
90,1% становить знання медалі. 22,3% опитаних оберуть товар або послугу, позначену медаллю «Вибір року». Рівень довіри до міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні складає 35,9%. Тому медаль-відзнака «Вибір року» слугує надійним орієнтиром для споживачів.
Тим часом стартує збір заявок потенційних учасників маркетингового дослідження «Вибір року» 2023. Щоб потрапити до нього, потрібно заповнити заявку на сайті фестивалю-конкурсу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Переможці міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2022:
- Оператор автобусних турів року - Аккорд-тур
- Вітчизняний бренд року одягу для жінок - VOVK
- Телевізор року економ-класу - KIVI
- Виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ
- Фарба року українського виробництва – Kolorit
- Пральна машина року – LG Electronics
- Холодильник року – LG Electronics
- Декоративна косметика року для очей – AVON
- Косметика року для догляду за обличчям – AVON
- Крем для рук року – Silky Hands
- Майонез року – Королівський смак
- Електрогриль року – Tefal
- Мультиварка року – Tefal
- Посуд року для приготування їжі – Tefal
- Товари року для тварин – Animall
- Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група СИНЕРГІЯ
- Мережа центрів косметології та лазерної епіляції року – Лазерхауз
- Національна мережа торговельних центрів року – Епіцентр
- Гель-лаки для нігтів та засоби для манікюру року – Kodi Professional
- Шкільні рюкзаки та ранці року – Kite
- Венотонік року (в таблетках) – Детралекс
- Кращий препарат року (в таблетках) для лікування геморою – Детралекс
- Мережа барбершопів року – ЦирульниК Barbershop
- Мережа аптек року – Аптека АНЦ
- Програма для корекції та зниження маси тіла – Herbalife
- Дієтичні добавки року – Herbalife
- Протеїновий коктейль року – Herbalife
Світлана Мельник, директорка з маркетингу, активації та комерційних питань Avon Україна:
«Ми маємо чіткій вектор на інновації у косметичній галузі. І продовжуємо вводити нові продукти щомісяця, надаємо українському споживачеві можливість купувати новинки, що були виготовлені за найсучаснішими світовими технологіями. Наші продукти мають локальні та світові відзнаки, й ми цим пишаємось. Команда здійснила повну перебудову бізнесу з відновленням постачання продукції з Польщі. Проєкт впровадили у рекордні терміни – один місяць. Avon Україна одна з перших компаній прямого продажу, яка у найкоротший строк відновила свою роботу. Я щиро дякую кожному з команди за вклад в спільну підтримку бізнесу, попри всі складнощі, що принесла війна. Ми працюємо, не втратили людяності, доброти та оптимізму. Ми віримо в перемогу України!»
Тетяна Семенченко, співзасновниця VOVK:
«Протягом 11 років ми підкреслюємо красу наших дівчат, але з початком великої війни у нас додалося більше відповідальності. І ми зрозуміли, що маємо допомогти Україні та переселенцям, які потрапили у важку ситуацію. Тому тепер наш бренд і про мужність, витривалість і відвагу.
Задля збереження робочих місць, ми адаптували частину виробництва і в будь-який момент готові закрити потреби наших захисників. Своїми ніжними руками наші швеї відшивають плитоноски, балаклави, нижню та постільну білизну – кожен воює на своєму фронті.
Також ми активно продовжуємо свою основну діяльність, адже нами керує віра в наших фантастичних людей. Як приємно усвідомлювати, що для когось наш бренд став причиною посміхнутися в такий важкий час».