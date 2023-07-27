Стали відомі товари №1 в Україні: повний список

Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» оголосив список кращих торгових марок в Україні на основі маркетингового дослідження споживчих уподобань, результатів опитування експертів та думки професійного журі

Національне дослідження організували Ipsos Ukraine на замовлення фестивалю-конкурсу. Методика визначення переможців у кожній номінації розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії на ринку.

90,1% становить знання медалі. 22,3% опитаних оберуть товар або послугу, позначену медаллю «Вибір року». Рівень довіри до міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні складає 35,9%. Тому медаль-відзнака «Вибір року» слугує надійним орієнтиром для споживачів.

Тим часом стартує збір заявок потенційних учасників маркетингового дослідження «Вибір року» 2023. Щоб потрапити до нього, потрібно заповнити заявку на сайті фестивалю-конкурсу.

Переможці міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2022:

Оператор автобусних турів року - Аккорд-тур

Вітчизняний бренд року одягу для жінок - VOVK

Телевізор року економ-класу - KIVI

Виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ

Фарба року українського виробництва – Kolorit

Пральна машина року – LG Electronics

Холодильник року – LG Electronics

Декоративна косметика року для очей – AVON

Косметика року для догляду за обличчям – AVON

Крем для рук року – Silky Hands

Майонез року – Королівський смак

Електрогриль року – Tefal

Мультиварка року – Tefal

Посуд року для приготування їжі – Tefal

Товари року для тварин – Animall

Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група СИНЕРГІЯ

Мережа центрів косметології та лазерної епіляції року – Лазерхауз

Національна мережа торговельних центрів року – Епіцентр

Гель-лаки для нігтів та засоби для манікюру року – Kodi Professional

Шкільні рюкзаки та ранці року – Kite

Венотонік року (в таблетках) – Детралекс

Кращий препарат року (в таблетках) для лікування геморою – Детралекс

Мережа барбершопів року – ЦирульниК Barbershop

Мережа аптек року – Аптека АНЦ

Програма для корекції та зниження маси тіла – Herbalife

Дієтичні добавки року – Herbalife

Протеїновий коктейль року – Herbalife

Світлана Мельник, директорка з маркетингу, активації та комерційних питань Avon Україна:

«Ми маємо чіткій вектор на інновації у косметичній галузі. І продовжуємо вводити нові продукти щомісяця, надаємо українському споживачеві можливість купувати новинки, що були виготовлені за найсучаснішими світовими технологіями. Наші продукти мають локальні та світові відзнаки, й ми цим пишаємось. Команда здійснила повну перебудову бізнесу з відновленням постачання продукції з Польщі. Проєкт впровадили у рекордні терміни – один місяць. Avon Україна одна з перших компаній прямого продажу, яка у найкоротший строк відновила свою роботу. Я щиро дякую кожному з команди за вклад в спільну підтримку бізнесу, попри всі складнощі, що принесла війна. Ми працюємо, не втратили людяності, доброти та оптимізму. Ми віримо в перемогу України!»

Тетяна Семенченко, співзасновниця VOVK:

«Протягом 11 років ми підкреслюємо красу наших дівчат, але з початком великої війни у нас додалося більше відповідальності. І ми зрозуміли, що маємо допомогти Україні та переселенцям, які потрапили у важку ситуацію. Тому тепер наш бренд і про мужність, витривалість і відвагу.

Задля збереження робочих місць, ми адаптували частину виробництва і в будь-який момент готові закрити потреби наших захисників. Своїми ніжними руками наші швеї відшивають плитоноски, балаклави, нижню та постільну білизну – кожен воює на своєму фронті.

Також ми активно продовжуємо свою основну діяльність, адже нами керує віра в наших фантастичних людей. Як приємно усвідомлювати, що для когось наш бренд став причиною посміхнутися в такий важкий час».