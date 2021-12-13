Стартовал конкурс на "Большую стройку" Киевской обходной дороги

Начался конкурсный отбор подрядчика, который будет строить первый отрезок Киевской обходной дороги – 18-километровый участок от трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Новопостроенная объездная дорога объединит все международные трассы, которые сейчас транзитом проходят через город. Она будет состоять из 7 участков и большого мостового перехода к югу от Киева", — говорится в сообщении.

Дорога будет строиться по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Отбор исполнителя работ для строительства проектных участков КОД пройдет в три этапа: выражение заинтересованности; представление квалификационных предложений; оценка коммерческих предложений участников.

Такой порядок документов соответствует стандартным процедурам, применяемым на проектах ЕИБ, ЕБРР и Всемирного банка.

Представление предложения и участие в отборе осуществляется через площадку "Playtender" Площадка сертифицирована в системе ProZorro, а программная разработка адаптирована к условиям эксперимента. Это упростит выход на украинский рынок международных игроков, которые имеют опыт реализации аналогичных по масштабу проектов и могут привлечь дополнительное долгосрочное финансирование для строительства.

По результатам эксперимента Укравтодор и Министерство инфраструктуры будут инициировать усовершенствование существующего инструментария системы ProZorro. На этом этапе была достигнута договоренность между заказчиком работ и системой ProZorro по обмену информацией о ходе закупок. Следующий шаг к интеграции – автоматизация обмена информацией с системой ProZorro.

6 декабря Кабинет Министров Украины утвердил проект Постановления "О реализации экспериментального проекта строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева".

Планы программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предполагают сделать 24 тысячи километров дорог к 2024 году.