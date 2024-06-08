Швейцарія виділить 58,7 млн франків на цифровізацію в Україні

Федеральний уряд Швейцарії ухвалив рішення продовжити підтримку України у сферах цифровізації та електронного урядування.

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Про це повідомляє Мінцифри.

Протягом наступних 4 років нашій державі буде виділено 58,7 мільйонів швейцарських франків (65,4 млн доларів) із загального бюджету міжнародного співробітництва.

Ці кошти будуть спрямовані на впровадження проєктів для майбутнього відновлення України в регіонах, що постраждали від війни. Ключовими сферами підтримки стануть охорона здоров'я, освіта та гуманітарне розмінування.

"З 2015 року EGAP за підтримки Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва (SDC) допомагає нам будувати найзручнішу цифрову державу та створювати прозорі електронні сервіси для подолання корупції", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що завдяки співпраці зі Швейцарією в Україні були запущені мобільний додаток "Дія" та реалізовано понад 30 революційних сервісів, серед яких перший у світі цифровий паспорт, "єМалятко" та найшвидша реєстрація бізнесу.

Згідно з повідомленням, про нову підтримку цифрової трансформації та електронного урядування Швейцарія офіційно оголосить на Конференції з відновлення України (URC), яка пройде 11-12 червня у Берліні.

Швейцарія продовжує проєкт EGAP

Оскільки EGAP досяг успіху в цифровізації послуг, що надаються державою, та сприяння прозорості в українському управлінні, Федеральна рада ухвалила рішення про те, що Швейцарія продовжить підтримувати проєкт.

Фінансування буде здійснюватися з регулярного бюджету міжнародного співробітництва і буде зосереджено, зокрема, на проєктах у регіонах, яких торкнулася війна і які мають важливе значення для майбутнього відновлення країни. Одними з ключових напрямів стануть охорона здоров'я, освіта та гуманітарне розмінування.

Швейцарія оголосить про свою підтримку у сферах цифровізації та електронного управління на наступній Конференції з відновлення України (URC), яка відбудеться 11 та 12 червня 2024 року у Берліні. Метою конференції є мобілізація подальшої міжнародної підтримки відновлення України. Дві попередні конференції пройшли у Лугано у 2022 році та у Лондоні у 2023 році.

Джерело фото: ua.depositphotos.com