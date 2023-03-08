У Брюсселі обговорили шляхи активізації міжнародних зусиль для початку відбудови України

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На спільному заході Європейського політичного центру та Міжнародного центру перспективних досліджень у Брюсселі експерти обговорювали питання коли, як і за рахунок яких коштів буде здійснюватися відбудова України.

У дискусії на тему "Відбудова України: відбудовувати краще та розумніше" взяли участь колишній Посол США в Україні Вільям Тейлор, член Європейського парламенту Віола фон Крамон, очільниця департаменту санкційної політики НАЗК Агія Загребельська, член Комітету з питань антикорупційної політики, депутат від партії "Слуга народу" Олексій Жмеренецький, керівник програм Європейського політичного центру Аманда Пол та низка інших українських та закордонних експертів.

Експерти закликали ЄС та США не відкладати початок заходів по відбудові України та розпочинати експериментальні проекти у звільнених регіонах.

Експерт МЦПД Єгор Киян, який представив документ "Відбудова України: Ініціативи, підходи, рекомендації", закликав не зволікати з початком відбудови та розробкою правових механізмів для конфіскації заморожених активів РФ.

Щодо заморожених активів приватних осіб, представниця НАЗК Агія Загребельська зазначила, що рішення щодо добровільного внесення цими особами коштів на потреби відбудови України не повинні бути індульгенцією, а слугувати засобом поповнення державного бюджету України.

З огляду на звернення до Єврокомісії влади Великої Британії стосовно ініціативи російського олігарха Романа Абрамовича щодо добровільної передачі коштів від продажу ФК "Челсі", вона наголосила, що це гарний приклад для того, щоб ЄС опрацював рішення щодо шляхів здійснення добровільних внесків на користь України.

Також було наголошено на необхідності залучення громадянського суспільства, громад та регіонів до відбудови. Голова Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко наголосив, що роль громадянського суспільства має бути не лише у контролі витрачання коштів, але і у визначенні пріоритетів і проектів відбудови.

Відбудова України вже має стати пріоритетом для ЄС, і діалог про це варто вести не лише з українською владою, але і з громадянським суспільством. Про це заявила депутат Європарламенту Віола фон Крамон.

Американський дипломат В.Тейлор запропонував закріпити розподіл ролей між Сполученими Штатами та ЄС: США відповідатимуть за безпекову складову, а ЄС - за процес відбудови. В якості прикладу експерти розглянули проекти на зразок плану Маршала, роботу Європейської агенції з реконструкції Західних Балкан чи приклад міжнародного фонду "Укриття", який забезпечив зведення безпечного конфайнменту над Чорнобильською АЕС.

Проте було зазначено, що післявоєнна відбудова України на розмахом та специфікою буде унікальним проектом для сучасної Європи, і потребуватиме унікальних інструментів та інноваційних підходів, підсумував Єгор Киян.