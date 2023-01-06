У грудні інфляція виявилася навіть нижчою, ніж очікувалось у жовтні

Інфляція в Україні в грудні прискорилася до 27,5%, проте залишалася нижчою за жовтневий прогноз Нацбанку (30%), йдеться у макроекономічному і монетарному огляді регулятора.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Споживча інфляція прискорилася, надалі відображаючи наслідки повномасштабної війни Росії проти України. (...) Водночас інфляція зростала повільніше за прогноз НБУ завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, деокупації територій, слабкому споживчому попиту, зміцненню готівкового курсу гривні та стабілізації інфляційних очікувань", – кажуть в НБУ.

Основними чинниками зростання інфляції були і є порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів і послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу, а також дефіцит електроенергії.

За інформацією НБУ, в наступні 12 місяців банки очікують інфляції на рівні 23,7%, підприємства – 23,3%, фінансові аналітики – 20,2%, а домогосподарства – 14,3%.

Нагадаємо: всупереч тому, що під кінець 2022 року інфляція склала понад 25%, мінімальна зарплата в Україні протягом 2023 року лишиться старою – 6 700 грн на місяць (на рівні грудня, або 40,46 грн за годину).