У Польщі скасували податок для українських біженців, які працюють віддалено

Громадяни України, що в'їхали на територію Польщі після 24 лютого і працювали віддалено, мали б до 20 вересня подати декларацію та сплатити податок на доходи. Але польський уряд скасував збір такого податку. Про це повідомляє money.pl.

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Справа в тому, що в Польщі є PIT (Personal Income Tax) — податок, який має сплачувати кожен, хто довгий час перебуває в країні і має дохід, незалежно від громадянства.

Згідно з законодавством, біженці, що приїхали в лютому, мали б самостійно сплатити податок в вересні, якщо вони працювати віддалено.

Після 183 днів перебування у Польщі такі біженці стали б резидентами та платили б податки, але цю норму саме для громадян України скасував уряд Польщі (в цьому податковому році).

Цей спеціальний режим є добровільним і доступний лише в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2022 року. Він стосується лише тих українців, на яких поширюється спецакт, тобто вони є "біженцями від війни".

Напередодні уряд України направив всім податковим відомствам та урядам країн ЄС листи, у яких просить унеможливити подвійне оподаткування українців, які в'їхали на територію Євросоюзу після 24 лютого. Кабмін пропонує застосувати до біженців з України модель "ковідного прецеденту". Наразі про позитивне рішення повідомила лише Польща.

За даними ООН, наразі найбільше українських біженців в Європі набули статусу тимчасового захисту у Польщі – 1 млн 274,1 тис, Німеччині – 670 тис, Чехії – 413 тис, Італії – 150,3 тис, Іспанії – 133,8 тис, Болгарії – 129,4 тис, Франції – 96,5 тис, Словаччині – 86,8 тис та Австрії – 78,2 тис.

Перебуваючи за межами країни понад 183 дні, вони можуть бути визнані резидентами країни перебування, через що можуть бути змушені сплачувати податки і в Україні, і в країні свого перебування.

Джерело фото: ua.depositphotos.com