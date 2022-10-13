У січні-вересні 2022 року товарообіг України перевищив $70 млрд: кому продаємо та у кого купуємо

За перші 9 місяців 2022 року товарообіг України склав $72,3 млрд. За цей час українські експортери поставили на зовнішні ринки товарів на $33,1 млрд, імпорт склав $39,2 млрд.

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Про це 13 жовтня повідомила пресслужба Державної митної служби України.

У січні-вересні у грошовому вимірюванні найбільше Україна імпортувала з Китаю ($5,8 млрд), Польщі ($3,8 млрд) та Німеччини ($3,3 млрд).

В імпорті переважають такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт, що було імпортовано на $10,9 млрд, паливно-енергетичні товари ($9,7 млрд), продукція хімічної промисловості ($7,1 млрд).

В цей же час в грошовому вимірюванні найбільше Україна експортувала до Польщі (на $5,1 млрд), Румунії (на $2,6 млрд) та до Туреччини ($2,2 млрд).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $16 млрд;

метали та вироби з них — $5,1 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $3,3 млрд.

Загалом український експорт зростає, а сальдо зовнішньоторговельного балансу нехай поки і не позитивне, але майже у балансі з імпортом. Зокрема, у вересні Україна отримала рекордну виручку від експорту молочних продуктів

Того ж місяця суттєво скоротилося негативне сальдо торговельного балансу – до 0,354 млрд дол з 1,5 млрд дол у липні та 1,06 млрд дол в серпні.