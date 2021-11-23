Украина на 50% нарастила экспорт в ЕС: что продаем

Украинский экспорт в страны Евросоюза за первые 9 месяцев текущего года вырос более чем на 50%. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В отчетный период Украина продолжила наращивать экспорт сырья. Также с начала 2021 года зафиксировался рост экспорта готовых пищевых продуктов — показатель увеличился на 25%.

На фоне активного роста торговых отношений между Украиной и ЕС в Брюсселе провели шестое заседание комитета ассоциации Украина — ЕС.

Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая считает, что активное усиление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности, в торговле будет происходить в рамках взаимного приближения экономик.

"Так, за 9 месяцев 2021 года украинский экспорт в ЕС вырос на 54%. Мы имеем значительный прекрасный прогресс, однако много работы еще впереди", – сказала Магалецкая.

По данным Государственной службы статистики, всего за первые 9 месяцев этого года Украина экспортировала в ЕС продуктов и товаров на общую сумму $19,435 млрд.

В ведомстве сообщили, что в отчетный период Украина поставила на европейские рынки живых животных и продуктов животного происхождения на общую сумму $255,3 млн. Экспорт продуктов растительного происхождения достиг $2,362 млрд, в том числе зерновых культур — $1,188 млрд.

Также в отчетный период украинские экспортеры реализовали на внешних рынках продукты, которые относятся к группе "жиры и масла животного или растительного происхождения", на общую сумму $1,502 млрд. В частности, сахар, который в Украине постоянно дорожает, продали на $63,027 млн.

Напоминаем, что Украина также нарастила экспорт улиток, в том числе и в ЕС. За 10 месяцев 2021 года объемы экспорта брюхоногих составили 738,5 тонны, что в 22,2 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Основным покупателем украинских улиток является Литва, которая закупил их на сумму 2,1 млн долларов. Продукция поставляется также в Словакию и Грузию.

Кроме того, Украина увеличила поставки алкоголя в страны ЕС. В целом за первые 8 месяцев страна нарастила экспорт алкоголя в среднем на 27,7 % по сравнению с показателями прошлого года. Наибольшие партии напитков отправились в Болгарию — на сумму $2,1 млн. Румыния закупила алкоголя из Украины на сумму $1,5 млн, Беларусь — на $0,7 млн.