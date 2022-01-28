Украина уходит от олигархической модели экономики — бизнес-омбудсмен

С 2014 года в Украине наблюдается качественный переход экономики от олигархической модели. Об этом в интервью НВ заявил бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

"С 2014 года наблюдаю этот качественный переход. Он отражает переход от эпохи олигархата, и в других частях мира также, как переход от добычи сырья и индустрии образца XX века к индустрии середины XXI века", – отметил Ващук.

По его словам, тот факт, что основатели IT-компаний в списках богатейших людей Украины занимают места выше некоторых олигархов, свидетельствует о необратимости этого процесса.

"И это видно даже по городам, где айтишники задают тон в кафе, ресторанной культуре, в выборе квартиры. Таким образом, лозунг Brains and grain [Мозги и зерно], который был еще несколько лет назад выбран, чтобы подчеркнуть инвестиционную привлекательность Украины, он работает", – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Ващук добавил, что все эти факторы делают его "оптимистом Украины, даже в столь неопределенные времена".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон.

Закон был разработан для выполнения ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Он устанавливает четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

Кроме этого, закон предусматривает создание "реестра олигархов", который, по словам главы СНБО Алексея Данилова, начнут заполнять в мае 2022 года.