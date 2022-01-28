Украинская делегация обсудила в Париже финансовую поддержку со стороны Франции

В приоритете совместные проекты в области энергетики, машиностроения, инфраструктуры и доступ к льготному финансированию.

Возможности финансовой поддержки Украины обсудила находящаяся в Париже делегация правительства и Офиса президента Украины совместно с Министерством экономики и финансов Франции.

Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Министр Брюно Ле Мэр глубоко понимает украинские реалии и сложности, вызванные внешнеполитической ситуацией. Вместе с тем в последние годы экономика Украины показала высокую резистентность и адаптивность. В 2021 году у нас был самый высокий долларовый ВВП за всю историю страны — почти 200 миллиардов долларов. Наши партнеры видят прогресс, который мы провели в цифровизации государственных сервисов, обновлении инфраструктуры, реформе государственного сектора", — отметила она.

Для обеспечения постоянства этих успехов Украине, по словам Свириденко, необходима поддержка таких стратегических партнеров Украины, как Французская Республика. В приоритете общие проекты в области энергетики, машиностроения, инфраструктуры и доступ к льготному финансированию.

Она сообщила, что инфраструктурные проекты по обновлению парка электровозов для "Укрзализныци", дорожной концессии и авиационной отрасли, реализуемые в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с участием французских партнеров, должны показать результаты уже в ближайшие месяцы.

Дальше Украина видит перспективу сотрудничества в продвижении ядерной энергетики и проекте термомодернизации, соответствующем целям "зеленого" курса и энергетической независимости.

"Украина ценит усилия Франции, направленные на защиту нашего государства от российской агрессии. Как политические заявления, так и реальные действия руководства Французской Республики свидетельствуют о неизменяемости и последовательности позиции наших партнеров", — отметила Юлия Свириденко.

Ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял о планах приобретения 130 новых грузовых электропоездов производства французской компании Alstom для развития "Укрзализныци".