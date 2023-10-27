Україна отримає від МБРР 1,2 млрд доларів на підтримку соціальної сфери

Під час засідання уряду 27 жовтня, було ухвалено рішення, згідно з яким Україна отримає підтримку у розмірі 1,2 мільярда доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, який є частиною Світового банку.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти будуть надані під гарантії уряду Японії та спрямуються на розвиток соціальної сфери в Україні.

Зокрема, ця фінансова допомога буде використана для підтримки українських родин і дітей, для забезпечення соціального захисту людей з інвалідністю та інших важливих соціальних програм.

Прем'єр-міністр відзначив, що допомога міжнародних партнерів є надзвичайно важливою, оскільки сприяє підтримці економіки та забезпечує фінансування ключових бюджетних витрат.

Нагадаємо, також Україна отримає 232 млн доларів на екстрений ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення. Кошти будуть надані Світовим банком у рамках проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (Housing Repair for People's Empowerment – HOPE).

Ще раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилося з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про отримання гранту в 50 мільйонів доларів на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (проєкт RELINC).