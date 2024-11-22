Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку – Шмигаль

Україна отримає 4,8 млрд доларів у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE). Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у соцмережі X.

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Голова уряду підкреслив, що цей внесок має надзвичайно важливе значення для України, оскільки він дозволяє фінансувати ключові бюджетні програми в умовах війни.

Він також висловив подяку США та партнерам з розвитку за надання цієї допомоги, яка забезпечує життєво необхідну підтримку для України.

Головне про проєкт PEACE

Проєкт спрямований на підтримку ключових соціальних виплат і забезпечення стабільності в управлінні країною.

Зазначається, що Світовий банк впровадив механізми для моніторингу надання послуг, запобігання шахрайству та корупції. Кошти перераховуються уряду України лише після отримання підтвердження належного використання коштів.

Урядові програми, що підтримуються в межах проєкту:

· пенсії;

· соціальна допомога малозабезпеченим;

· субсидії на оплату житлово-комунальних послуг;

· допомога дітям з інвалідністю;

· гранти для внутрішньо переміщених осіб;

· виплати за програмою медичних гарантій для закладів охорони здоров’я;

· заробітна плата працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Країни-донори проєкту PEACE в Україні:

Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Індонезія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Республіка Корея, Сполучені Штати, Фінляндія, Швейцарія, Швеція та Японія.

Нагадаємо, Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проєкт в Україні. На етапі затвердження запланований загальний обсяг фінансування сягає близько 750 млн доларів США на 2024-2027 роки.