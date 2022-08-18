Україна отримала від Канади кредит на закупівлю газу до зими

Від Канади до Державного бюджету України надійшло 450 мільйонів канадських доларів кредиту на пільгових умовах. Кошти надані через механізм адміністративного рахунку МВФ.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Вдячний уряду Канади за безкомпромісну підтримку України у цей надзвичайно складний для нас історичний період. Отримані кошти дозволять підтримати населення України та наблизити перемогу над агресором", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Загальна сума кредиту від Канади становить 1,45 мільярдів канадських доларів (екв. 1,2 мільярдів доларів США). Строк погашення – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Джастіну Трюдо, Христі Фріланд та канадському народу за підтримку у боротьбі за свободу та демократію.

За словами прем'єр-міністра, гроші підуть на закупівлю газу до опалювального сезону.

Нагадаємо, Україна 15 серпня отримала кошти наданого Італією пільгового кредиту в розмірі 200 мільйонів євро. Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.