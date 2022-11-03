Україна призупиняє дію мита на ПВХ-сировину для виробництва віконного профілю

В Україні на час воєнного стану зупинять дію спеціального митного збору стосовно ПВХ-сировини, з якої виробляється профіль для вікон.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене на засіданні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

У відомстві нагадали, що в Україні діяло мито на користь національного виробника “Карпатнафтохім”. Але після початку війни це підприємство не працює.

"Враховуючи великий попит саме на віконну продукцію, ми пропонуємо, тимчасово, поки триває війна, зупинити дію цього спецмита. Це дозволить наситити ринок віконною продукцією. Якщо національний виробник відновить виробництво, то спеціальне мито буде повернуто”, - зазначив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, це має стабілізувати український ринок вікон, де зараз спостерігається великий попит.

Крім того, було ухвалене рішення припинити антидемпінгове розслідування щодо ПВХ-профілю імпортного виробництва незалежно від країни походження у зв’язку із закінченням граничного терміну дії такого розслідування.

Нагадаємо, Братський районний суд Миколаївської області 21 жовтня вирішив передати Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майно та корпоративні права хімічного заводу "Карпатнафтохім".