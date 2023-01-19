Україна прагне відкрити морські порти і для сталі

Україна хоче розширити "зернову угоду", включивши до неї й постачання сталі, а також відкрити для організації експорту ще кілька портів.

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Про це заявила в інтервʼю Bloomberg перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Ми зосередимося на будівництві нових сховищ для зберігання сільськогосподарської продукції, але зі стратегічної точки зору нам необхідно відкрити морські порти. Це стосується не лише сільського господарства, а й сталі", - зазначила Свириденко.

За її словами, ці дії будуть однією з передумов для зростання ВВП України на 3% у цьому році.

Тому Свириденко закликала розширити угоду, укладену в липні минулого року за посередництва Організації Обʼєднаних Націй та Туреччини, яка відкрила три українські порти на Чорному морі, що були заблоковані російськими військами, для експорту продовольства.

«Для нас важливо додати більше портів, щоб збільшити обсяги експорту», – сказала Свириденко.

Вона додала, що доходи української економіки скоротилися через війну та руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних ударів.

За словами Свириденко, минулого року ВВП скоротився на 30,2%, що є кращим результатом після початкового прогнозу у 50%.

Зазначимо, падіння експорту сталі в обсягах за рік складає 72%. До війни у січні 2022 року Україна експортувала 404 тисячі тонн, а у грудні - лише 31 тисячу тонн.