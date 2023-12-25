Україна виконала одну з умов МВФ в інвестиційній сфері

22 грудня під час засідання Кабінет міністрів схвалив проєкт Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями. Таким чином, Україна виконала один зі структурних маяків, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У повідомленні йдеться, що ця дорожня карта є рамковим документом, розробленим з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ, кращих європейських практик, а також потреб у швидкому відновленні і післявоєнній відбудові. Її метою є формування основних принципів та напрямів побудови ефективної системи управління публічними інвестиціями.

Дорожня карта передбачає:

прийняття рішень про здійснення публічних інвестицій в рамках стратегічного та середньострокового бюджетного планування та створення Стратегічної інвестиційної ради;

поширення процедур управління публічними інвестиціями на всі інвестиційні проекти, пов’язані з відбудовою, відновленням та розвитком, через єдине визначення публічного інвестиційного проекту;

уніфікацію підходів до оцінки та відбору публічних інвестиційних проектів, незалежно від джерел та механізмів фінансування, та створення єдиного проектного портфелю для забезпечення пріоритезації та отримання доступу до фінансування;

оцінку Мінфіном фінансової сталості публічних інвестицій та посилення управління відповідними фіскальними ризиками;

створення на основі оновленої методологічної бази управління публічними інвестиціями єдиної ІТ-екосистеми;

розбудову спроможностей з управління публічними інвестиціями на центральному та місцевому рівні.

Також зазначається, що Мінфіну за участі Мінекономіки, Мін’юсту, Мінінфраструктури та інших заінтересованих сторін доручено до 1 червня 2024 року розробити та внести на розгляд Кабінету міністрів план заходів щодо реалізації Дорожньої карти.

Фінансування від МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила пакет на $15,6 млрд для України. Чотирирічна програма фінансування націлена допомогти Україні задовольнити нагальні потреби у фінансуванні які виникли через війну. Передбачається, що угода допоможе вивільнити масштабне фінансування України від міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.

Транші надаються за результатами переглядів програми, які стосуються того, чи виконала українська сторона структурні маяки. Мова йде про зобовʼязання, взяті в рамках співпраці з МВФ.

Перший транш обсягом $2,7 млрд виділили на початку квітня, другий, на $890 млн, Україна отримала в липні, а третій, у розмірі $900 млн – у грудні.

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