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Україна з початку великої війни отримала $105,9 млрд від союзників: основні донори

Найбільшим донором фінансової допомоги Україні став ЄС
Від Японії надійшло 6,57 млрд грн

Станом на 28 листопада бюджетна допомога від союзників, залучена з початку повномасштабної війни сягає 105,9 млрд дол. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Від кого надходила підтримка

Найбільшим донором фінансової допомоги Україні став ЄС – 40,54 млрд дол. На другому місці США –29,78 млрд дол.

Також значну допомогу надав МВФ  - 11,37 млрд дол.

Від Японії надійшло 6,57 млрд грн, від Канади – 5,41 млрд дол.

Допомога  Світового банка становить 5,25 млрд дол.

Велика Британія надала 2,55 млрд дол. допомоги, Німеччина – 1,69 млрд дол, а інші партнери – 2,77 млрд дол.

Фото 2 — Україна з початку великої війни отримала $105,9 млрд від союзників: основні донори

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада  та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомогавід ЄС становитиме до 35 млрд євро. 

Автор:
Ольга Опенько