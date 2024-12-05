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Україна з початку великої війни отримала $105,9 млрд від союзників: основні донори
Станом на 28 листопада бюджетна допомога від союзників, залучена з початку повномасштабної війни сягає 105,9 млрд дол. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Від кого надходила підтримка
Найбільшим донором фінансової допомоги Україні став ЄС – 40,54 млрд дол. На другому місці США –29,78 млрд дол.
Також значну допомогу надав МВФ - 11,37 млрд дол.
Від Японії надійшло 6,57 млрд грн, від Канади – 5,41 млрд дол.
Допомога Світового банка становить 5,25 млрд дол.
Велика Британія надала 2,55 млрд дол. допомоги, Німеччина – 1,69 млрд дол, а інші партнери – 2,77 млрд дол.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомогавід ЄС становитиме до 35 млрд євро.