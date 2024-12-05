Україна з початку великої війни отримала $105,9 млрд від союзників: основні донори

Станом на 28 листопада бюджетна допомога від союзників, залучена з початку повномасштабної війни сягає 105,9 млрд дол. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Від кого надходила підтримка

Найбільшим донором фінансової допомоги Україні став ЄС – 40,54 млрд дол. На другому місці США –29,78 млрд дол.

Також значну допомогу надав МВФ - 11,37 млрд дол.

Від Японії надійшло 6,57 млрд грн, від Канади – 5,41 млрд дол.

Допомога Світового банка становить 5,25 млрд дол.

Велика Британія надала 2,55 млрд дол. допомоги, Німеччина – 1,69 млрд дол, а інші партнери – 2,77 млрд дол.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомогавід ЄС становитиме до 35 млрд євро.