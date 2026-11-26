Поки українці готуються заощадити на Чорній п’ятниці, за їхні гроші розгортається конкуренція далеко за межами країни. Українські магазини розраховують на зростання продажів, проте успіх сезону знижок для вітчизняної торгівлі та промисловості вимірюється по-різному, адже за кожною покупкою стоять виробничі замовлення, робочі місця й доходи, які розподіляються між економіками різних країн. Dilo простежило, хто насправді виграє від споживчого ажіотажу в Україні та наскільки активність українських покупців працює на власну економіку.

Більше покупок, менше українських товарів

Цьогорічна Чорна п’ятниця припадає на період пожвавлення українського споживчого ринку. За дев’ять місяців 2026 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 8% порівняно з аналогічним періодом торік, і сезон знижок дає магазинам ще одну нагоду збільшити продажі. Проте за останні кілька років суттєво змінився сам асортимент українського ринку, а разом із ним і коло підприємств, для яких зростання споживчого попиту означає додаткові замовлення.

Якщо наприкінці 2021 року на продукцію українського виробництва припадало понад третину продажів непродовольчих товарів підприємствами роздрібної торгівлі, то за чотири роки її частка скоротилася з 34,5% до 24,2%. Фактично в останньому кварталі 2025 року з кожних 100 грн, витрачених у таких магазинах на непродовольчі товари, близько 76 грн припадали на продукцію іноземного виробництва.

Частка товарів українського та іноземного виробництва у продажах непродовольчих товарів. Джерело: Держстат, Мінекономіки. Інфографіка: Dilo.

Цей показник охоплює весь квартал, включно із сезоном розпродажів, і саме він дає уявлення про розстановку сил на українському ринку напередодні цьогорічної Чорної п’ятниці. Поки магазини готують акції та змагаються за увагу покупців, значна частина асортименту, завдяки якому вони розраховують збільшити виручку, вже пов’язана з виробництвом за межами України.

Міжнародна конкуренція в українському кошику

Географія цього суперництва особливо цікава, якщо придивитися до покупок, заради яких українці чекають на сезон знижок. Торік серед найпопулярніших категорій був одяг, який під час Чорної п’ятниці купували 47% учасників опитування. За асортиментом українських магазинів стоять налагоджені міжнародні торговельні маршрути, серед яких особливе місце посідає Польща. Протягом 2025 року вона експортувала до України трикотажного одягу приблизно на $255 млн, утричі більше, ніж Туреччина, залишивши позаду також Італію та Німеччину.

Цікаво, що Польща посідає провідні позиції й у постачанні засобів для макіяжу та догляду за шкірою, де серед найбільших експортерів до України також Південна Корея та Франція. Така географія пояснюється особливостями міжнародної торгівлі, адже продукція, виготовлена в одній країні, часто потрапляє на український ринок через торговельні компанії та склади в іншій. За звичайним светром чи баночкою крему в магазині таким чином стоїть ціла мережа підприємств, які забезпечують виробництво, постачання та збут і конкурують за гроші українського споживача.

Для покупців ця конкуренція розширює вибір і створює передумови для вигідніших цін, а для українських виробників боротьба за внутрішній ринок фактично набуває міжнародного масштабу. Переваги іноземних конкурентів у собівартості, обсягах виробництва чи організації постачань впливають на рішення торговельних мереж щодо закупівель, а від цих рішень значною мірою залежить, у яких країнах споживчий попит українців перетвориться на виробничі замовлення.

Де залишаються гроші після розпродажу

Іноземна етикетка на товарі розповідає лише частину економічної історії, адже між фабрикою та касою українського магазину є ще ціла низка підприємств, які заробляють на його шляху до покупця. Перевезення, зберігання та продаж продукції забезпечують доходи українському бізнесу й роботу його працівникам, а ввезення товарів приносить бюджету надходження від імпортного ПДВ.

Коли ж товар виготовляють в Україні, до цього економічного ланцюга додається ще одна важлива ланка – власне виробництво, навколо якого формується попит на сировину, комплектувальні, обладнання та послуги інших підприємств. Масштаб такого ефекту залежить від того, яку частину виробничого процесу забезпечують усередині країни, адже навіть українська фабрика часто працює з імпортними матеріалами.

Особливої ваги ця різниця набуває після завершення розпродажів, коли магазини оцінюють попит і вирішують, у кого закуповувати наступні партії товарів. Відкриті торговельні дані охоплюють ширші періоди, тому точний розподіл економічної вигоди між країнами за результатами одного дня розпродажів залишається поза межами статистики.

Втім, справжня економічна цінність Чорної п’ятниці для України визначається вже після того, як покупці розійдуться, а магазини підрахують виручку. Для торгівлі успіх розпродажу вимірюється кількістю проданих товарів, тоді як для української промисловості важить те, скільки з них наступного разу замовлять у вітчизняних виробників. І поки близько трьох чвертей продажів непродовольчих товарів припадають на іноземну продукцію, свято українського споживача залишається вагомим джерелом попиту для економік інших країн.