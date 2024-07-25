Уряд Фінляндії надав 2 млн євро для підтримки пенсіонерів в Україні

Уряд Фінляндії виділив 2 мільйони євро Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП), що сприятиме наданню додаткової грошової допомоги пенсіонерам, які мешкають у прифронтових регіонах України.

Про це йдеться на сторінці Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Повідомляється, що програма додаткової грошової допомоги ВПП, розпочата в серпні 2023 року, орієнтована на підтримку пенсіонерів з низькими доходами, що проживають в зонах активних або потенційних бойових дій, шляхом доповнення їх пенсійних виплат.

З моменту запуску програми понад 360 тисяч пенсіонерів отримали фінансову допомогу від ВПП. Завдяки внескам Фінляндії та інших донорів, програма зможе продовжити свою роботу до кінця 2024 року.

Загалом, з лютого 2022 року Фінляндія надала 11 мільйонів євро на підтримку гуманітарних операцій ВПП в Україні. 1 мільйон євро був спрямований на підтримку спільної програми протимінної діяльності ВПП та ФАО, щоб допомогти сільським родинам та малим фермерам безпечно відновити виробництво продуктів харчування в Харківській області.

8 мільйонів євро були використані для надання продовольчої допомоги громадам поблизу лінії фронту та для грошової підтримки найбільш вразливих верств населення по всій країні.

"Надаючи кошти, Фінляндія продовжує демонструвати свою відданість принциповій гуманітарній допомозі, дозволяючи нам підтримувати українців, які цього найбільше потребують, започатковувати нові ініціативи та закривати прогалини у фінансуванні. Ми глибоко вдячні уряду Фінляндії за постійну підтримку наших гуманітарних програм і народу України", – зазначив Річард Раган, регіональний директор ВПП в Україні.

40% населення України потребує гуманітарної допомоги

Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) повідомляло, що після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації та років невпинних бойових дій, понад 14,6 мільйонів українців, (приблизно 40 % населення України), потребувало гуманітарної допомоги.

Раніше Організація об’єднаних націй зверталася до партнерів у зв’язку з корегуванням плану реагування на гуманітарні виклики, та просила виділити для України допомогу у розмірі 435 мільйонів доларів на задоволення зимових потреб понад 11 мільйонів українців.

В ООН зазначали, що першочергово підтримка надаватиметься прифронтовим областям: Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Сумській і Запорізькій областях.

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