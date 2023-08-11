Уряд спростив імпорт комплектуючих для військової техніки: що змінилося

Кабінет міністрів на засіданні 11 серпня ухвалив рішення про спрощення процедури постачання в Україну компонентів військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Йдеться про імпорт спеціально призначених, чи модифікованих до військового використання компонентів.

Що змінилося

Таким чином, до переліку товарів військового призначення та подвійного використання, що можуть імпортуватися без дозволу Державної служби експортного контролю, додали:

комплектуючі та запчастини до наземної військової технік, у тому числі комплектуючі для бронетехніки та спеціально обладнаних автомобілів;

компоненти до пілотованих літальних апаратів.

"Спрощення процесу суттєво посилить спроможності тилу швидко відновлювати військову техніку – ремонтувати її для фронту зможе будь-яке підприємство, яке має відповідні потужності та фахівців. Це значить, що наші захисники значно швидше отримуватимуть необхідну для перемоги броню", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, дозвільний порядок зберігається для імпорту товарів, про міжнародні передачі яких Україною подається звітність до міжнародних організацій, та для імпорту товарів, які можуть бути використані у терористичних цілях та обіг яких на території України обмежений законодавством.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів спростив імпорт до України товарів військового призначення та подвійного використання. Таким чином, вони тепер можуть імпортуватися як фізичними, так і юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю.