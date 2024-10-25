Уряд виділив додаткові 142 млн грн на шість проєктів відновлення

25 жовтня під час засідання Кабінет міністрів ухвалив низку рішень щодо посилення оборони та відновлення України і виділив додаткове фінансування.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти будуть спрямовані на:

64,5 млн грн — реконструкція лікарні в Запоріжжі

60 млн грн — ремонт трьох багатоповерхівок в Ірпені

18 млн грн — відновлення двох житлових будинків у Бучі

Окрім цього, уряд створює спеціальний резерв будматеріалів для швидкого зведення фортифікаційних споруд. Їх розміщення визначатимуть військові відповідно до потреб оборони.

За словами Шмигаля, створений резерв дозволить оперативно розгортати будівництво укріплень там, де це необхідно за рішенням військових.

Додамо, Україна оцінила термінові потреби на відновлення у $5 млрд. Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба зазначив, що для реалізації ключових завдань необхідно залучення міжнародних партнерів.

Бельгія вирішила взяти патронат над Києвом та областю, над Черніговом та областю й планує спрямувати 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури.

Швейцарія також надасть Україні значну фінансову підтримку для проєктів відновлення, зокрема 1,5 млрд швейцарських франків (1,76 млрд доларів) протягом наступних чотирьох років.