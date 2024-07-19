Уряд виділяє додаткові кошти на боротьбу з ворожою пропагандою в прикордонних областях

18 липня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 16,1 млн гривень для створення та експлуатації системи спеціального телерадіомовлення у чотирьох прикордонних областях.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Ця система має на меті блокувати антиукраїнське мовлення та забезпечити інформаційну безпеку в ефірному просторі України.

За словами заступника Міністра економіки України Віталія Кіндратіва, це продовження урядової програми з розбудови розгалуженої системи спецмережі телерадіомовлення на прикордонних територіях. Раніше, в березні цього року, уряд вже виділив 137,6 млн грн для подібних цілей у дев'яти областях.

Нове фінансування спрямоване на Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області. З виділених коштів 13,2 млн грн надійдуть з резервного фонду державного бюджету, а 2,9 млн грн - це економія від попередніх закупівель обладнання.

Кошти будуть використані для придбання необхідного обладнання, яке поставлять Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Також планується проведення монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Очікується, що всі роботи будуть завершені до кінця 2024 року.

В Україні створили ШІ-інструмент для аналізу інформаційних злочинів

Додамо, українські розробники створили проєкт War of Words — перший англомовний інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє аналізувати 100+ тисяч годин контенту з ТБ, Telegram чи RuTube в декілька кліків.

Інструмент було створено для ефективної протидії Росії. Він покликаний допомогти українським та іноземним державним діячам, дипломатам, медіа та дослідникам унаочнювати, як Росія загрожує мирному існуванню світу.

Розробники інструменту надають доступ до користування War of Words усім охочим і зацікавленим сторонам.

В їх розпорядженні — структуроване хмарне сховище даних з архівом пропаганди за 12 років, яке оновлюється щоденно, можливість пошуку за ключовими словами англійською та мовою оригіналу, та фільтрувати результати за датою, типом медіа, джерелами, програмами, спікерами, та іншими параметрами. А також дашборди, що дозволяють відслідковувати все це в динаміці.

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