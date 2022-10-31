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Категорія
Економіка
Дата публікації

Успіхи ЗСУ на фронті послабили короткострокові ризики для української економіки

Успіхи ЗСУ на фронті послабили короткострокові ризики для української економіки

Досягнення Збройних сил України на фронті разом з адаптацією бізнесу та населення до воєнного стану, а також антикризові заходи НБУ та уряду призвели до послаблення короткострокових ризиків для української економіки.

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До такого висновку дійшли члени комітету з монетарної політики Національного банку, повідомила 31 жовтня пресслужба НБУ.

Цьому прияло також посилення міжнародної підтримки України. Зокрема, фінансова допомога допомогла НБУ підтримувати належний рівень міжнародних резервів і забезпечувати курсову стабільність. Крім того, уряд зміг вчасно фінансував критичні видатки, а Нацбанк скоротив обсяги емісії.

При цьому середньострокові та довгострокові ризики для економічного розвитку посилюються через те, що війна перейшла в затяжну стадію, а терористичні акти з боку РФ набувають рис спланованої масштабної кампанії.

"У результаті українська економіка й надалі зазнає суттєвих втрат від загибелі та міграції громадян, руйнувань критичної інфраструктури та логістичнх артерій, знищення підприємств і виробничого потенціалу", — резюмували в НБУ.

Як відомо, згідно з альтернативним прогнозом, за збереження високих безпекових ризиків до середини 2024 року економіка у 2023 році зросте лише на 2%, а інфляція довше відхилятиметься від цілі НБУ.

Але якщо війна не буде затягуватися на роки, то Нацбанк як і раніше прогнозує, що у 2022 році економіка скоротиться майже на третину, а у 2023-2024 роках – зростатиме помірними темпами (+4-5% на рік).

Автор:
Віта Молодан