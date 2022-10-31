Успіхи ЗСУ на фронті послабили короткострокові ризики для української економіки

Досягнення Збройних сил України на фронті разом з адаптацією бізнесу та населення до воєнного стану, а також антикризові заходи НБУ та уряду призвели до послаблення короткострокових ризиків для української економіки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

До такого висновку дійшли члени комітету з монетарної політики Національного банку, повідомила 31 жовтня пресслужба НБУ.

Цьому прияло також посилення міжнародної підтримки України. Зокрема, фінансова допомога допомогла НБУ підтримувати належний рівень міжнародних резервів і забезпечувати курсову стабільність. Крім того, уряд зміг вчасно фінансував критичні видатки, а Нацбанк скоротив обсяги емісії.

При цьому середньострокові та довгострокові ризики для економічного розвитку посилюються через те, що війна перейшла в затяжну стадію, а терористичні акти з боку РФ набувають рис спланованої масштабної кампанії.

"У результаті українська економіка й надалі зазнає суттєвих втрат від загибелі та міграції громадян, руйнувань критичної інфраструктури та логістичнх артерій, знищення підприємств і виробничого потенціалу", — резюмували в НБУ.

Як відомо, згідно з альтернативним прогнозом, за збереження високих безпекових ризиків до середини 2024 року економіка у 2023 році зросте лише на 2%, а інфляція довше відхилятиметься від цілі НБУ.

Але якщо війна не буде затягуватися на роки, то Нацбанк як і раніше прогнозує, що у 2022 році економіка скоротиться майже на третину, а у 2023-2024 роках – зростатиме помірними темпами (+4-5% на рік).