В липні розмитнення авто принесло до бюджету України 1,72 млрд гривень

Через припинення дії пільгового розмитнення автомобілів до державного бюджету вдалось залучити 1,72 мільярда гривень.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, за перший місяць без пільги на територію України було ввезено 13 584 авто. Надходження до бюджету становлять 1,72 млрд грн. З них:

Ввізне мито – 384 млн грн. Акцизний податок – 263 млн грн.

ПДВ – 1,079 млн грн.



"Надходження перевищують приблизно у 2 рази весь той пенсійний збір, який сплатили за весь період дії пільги протягом 3-х місяців", – додав нардеп.

Крім цього розмитнення авто склало 7,3% від усіх митних платежів у липні.

Нагадаємо, що за два тижні митного оформлення авто до бюджету України спалчено 663 млн гривень.