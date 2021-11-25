В Украине теряет позиции «серый» рынок бытовой техники

В 2021 году произошло увеличение прозрачного рынка электроники — на 10% в единицах продукции и на 24% в денежном измерении. Об этом сообщает EBAUkraine.

Рост легальных продаж в сегменте компьютеров, ноутбуков, планшетов и мелкой бытовой техники произошел во многом в результате карантинных ограничений, так как часть украинцев перешла на дистанционную работу.

Исследование компании GfK показало также, что сократился нелегальный импорт техники и электроники в Украину.

Если сравнивать с 2019 годом, то доля «серого» рынка бытовой техники и электроники снизилась с 23% до 16% в 2021 году. Однако это также произошло во многом из-за ситуации, которая сложилась в связи с карантинными ограничениями, а не в результате совершенствования работы таможни либо улучшения контроля за реализацией нелегально ввозимой продукции на территории Украины.

Просто во время жестких локдаунов простаивают многие производители комплектующих, на уменьшение «схем» ввоза нелегального импорта влияет также закрытие границ. При этом, по словам представителя ООО "Самсунг Электроникс Украина Компани" Евгения Школы, зафиксирован значительный рост доли «серого» рынка электроники среди товаров, которые относятся к премиум-категории.

Основные причины этого: лазейки для неуплаты таможенных пошлин и налогов, возможность без риска продавать нелегально ввезенный товар внутри страны.

Поэтому после прекращения пандемии существует значительный риск ухудшения ситуации с нелегальным импортом техники и электроники в Украину.

Напомним, Верховная Рада снова повышает лимит на безналоговые посылки из-за границы до 150 евро, так как уменьшение беспошлинного лимита до 100 евро оказалось неэффективным методом борьбы с нелегальным импортом. Это решение наоборот привело к стремительному сокращению импортных отправлений в Украину, уменьшению доходов международных почтовых и международных экспресс-перевозчиков, активизации "серых" схем ввоза товаров через границу.

В Украине также процветает рынок нелегального топлива — он составляет 10-15% от общего рынка нефтепродуктов, а государство каждый год теряет десятки миллиардов гривен. Здесь задействованы контрабанда, нелегальные АЗС и низкокачественное топливо с мини-НПЗ.