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В Україні поменшало майданчиків для публічних закупівель: кожен другий тендер проводиться на одній площадці

В Україні поменшало майданчиків для публічних закупівель: кожен другий тендер проводиться на одній площадці
Фото: Freepik

Згідно з відкритими даними Prozorro за 9 місяців 2024 року було проведено майже 2,5 млн публічних закупівель. Найбільше з них пройшло на zakupivli.pro (prom.ua) та Держзакупівлі Онлайн (ДЗО). Наразі до системи підключено 10 майданчиків, де реєструють закупівлі, а ще на 2 можна лише переглянути хід аукціону або взяти участь.

Про це повідомляє "Опендатабот".

2,5 млн публічних закупівель було  проведено цьогоріч

Зазначається, що публічних закупівель в Україні більшає рік до року. Так, з 2020 по 2021 рік їх кількість зросла майже втричі — з 440 тис. до 1,2 млн. У 2023 році було проведено 3,6 млн тендерів, що втричі перевищує довоєнні показники. Від початку цього року встигли провести майже 2,5 млн публічних закупівель.

Фото 2 — В Україні поменшало майданчиків для публічних закупівель: кожен другий тендер проводиться на одній площадці

Кожен другий тендер проводився на одній площадці

За даними аналітиків, кожна друга публічна закупівля цьогоріч проводилася на zakupivli.pro (prom.ua) — майже 1,2 млн. На другому місці за популярністю Держзакупівлі Онлайн (ДЗО) з показником у понад 607 тис. — це 25% від загальної кількості закупівель. Ще 14% тендерів було проведено на e-tender.biz — понад 338 тис.

Фото 3 — В Україні поменшало майданчиків для публічних закупівель: кожен другий тендер проводиться на одній площадці

Аналітики зауважують, що попри збільшення кількості публічних закупівель, меншає майданчиків для їх проведення. 

Так, з2020 року додалася лише одна платформа — e-lot.com.ua, натомість були відключені:

  • zakupkipro.com
  • accept-online.com.ua
  • privatmarket.ua
  • aps-market.com
  • tendermaster.com.ua

"Прозорро.Продажі" запустили сервіс факторингу: навіщо він бізнесу

У вересні "Прозорро.Продажі" запустили сервіс факторингу, тобто беззаставного фінансування закупівель або продажу товарів чи послуг з відстрочкою платежу.

Метою нового функціоналу називається створення можливості для ефективної співпраці між постачальниками, замовниками та банками й іншими фінустановами. Сервіс покликаний відкрити рівний доступ до укладання угод з продажу прав вимоги для залучення фінансування (факторингу) у прозорий та відкритий спосіб.

24 вересня було оголошено про укладення АТ "Прозорро.Продажі" меморандуму щодо запуску факторингу з державним Ощадбанком, а 27 вересня - з Першим українським міжнародним банком, яким володіє Рінат Ахметов. А у жовтні до сервісу доєдналася АТ "Укрпошта".

Автор:
Світлана Манько