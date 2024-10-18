В Україні поменшало майданчиків для публічних закупівель: кожен другий тендер проводиться на одній площадці

Згідно з відкритими даними Prozorro за 9 місяців 2024 року було проведено майже 2,5 млн публічних закупівель. Найбільше з них пройшло на zakupivli.pro (prom.ua) та Держзакупівлі Онлайн (ДЗО). Наразі до системи підключено 10 майданчиків, де реєструють закупівлі, а ще на 2 можна лише переглянути хід аукціону або взяти участь.

Про це повідомляє "Опендатабот".

2,5 млн публічних закупівель було проведено цьогоріч

Зазначається, що публічних закупівель в Україні більшає рік до року. Так, з 2020 по 2021 рік їх кількість зросла майже втричі — з 440 тис. до 1,2 млн. У 2023 році було проведено 3,6 млн тендерів, що втричі перевищує довоєнні показники. Від початку цього року встигли провести майже 2,5 млн публічних закупівель.

Кожен другий тендер проводився на одній площадці

За даними аналітиків, кожна друга публічна закупівля цьогоріч проводилася на zakupivli.pro (prom.ua) — майже 1,2 млн. На другому місці за популярністю Держзакупівлі Онлайн (ДЗО) з показником у понад 607 тис. — це 25% від загальної кількості закупівель. Ще 14% тендерів було проведено на e-tender.biz — понад 338 тис.

Аналітики зауважують, що попри збільшення кількості публічних закупівель, меншає майданчиків для їх проведення.

Так, з2020 року додалася лише одна платформа — e-lot.com.ua, натомість були відключені:

zakupkipro.com

accept-online.com.ua

privatmarket.ua

aps-market.com

tendermaster.com.ua

"Прозорро.Продажі" запустили сервіс факторингу: навіщо він бізнесу

У вересні "Прозорро.Продажі" запустили сервіс факторингу, тобто беззаставного фінансування закупівель або продажу товарів чи послуг з відстрочкою платежу.

Метою нового функціоналу називається створення можливості для ефективної співпраці між постачальниками, замовниками та банками й іншими фінустановами. Сервіс покликаний відкрити рівний доступ до укладання угод з продажу прав вимоги для залучення фінансування (факторингу) у прозорий та відкритий спосіб.

24 вересня було оголошено про укладення АТ "Прозорро.Продажі" меморандуму щодо запуску факторингу з державним Ощадбанком, а 27 вересня - з Першим українським міжнародним банком, яким володіє Рінат Ахметов. А у жовтні до сервісу доєдналася АТ "Укрпошта".