В уряді анонсували кардинальне зменшення ролі держави в економіці: про що йдеться

Роль держави в українській економіці планується кардинально зменшити. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна потребує нової економічної моделі, провідними в якій будуть приватний капітал та підприємці.

"У свою чергу, роль держави в економіці буде кардинально зменшена. Буде продовжена приватизація та завершена реформа корпоративного управління, проведена радикальна дерегуляція, оцифровані всі послуги та сервіси для бізнесу", – висловився очільник уряду.

Він додав, що ключовими елементи економічної філософії мають бути: