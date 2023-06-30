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Категорія
Економіка
Дата публікації

В уряді анонсували кардинальне зменшення ролі держави в економіці: про що йдеться

Денис Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Урядовий портал

Роль держави в українській економіці планується кардинально зменшити. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна потребує нової економічної моделі, провідними в якій будуть приватний капітал та підприємці.

"У свою чергу, роль держави в економіці буде кардинально зменшена. Буде продовжена приватизація та завершена реформа корпоративного управління, проведена радикальна дерегуляція, оцифровані всі послуги та сервіси для бізнесу", – висловився очільник уряду.

Він додав, що ключовими елементи економічної філософії мають бути:

  • Ставка на переробку: не експорт сировини, а експорт готової продукції. 
  • Нові чесні відносини між державою і суспільством. Ідеться про онлайн-доступ до всіх послуг для людей та бізнесу онлайн, компактний державний апарат та створення Центру уряду. 
  • Нова модель освіти та науки. Тут Шмигаль зауважив, що комплексні напрацювання від Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки вже майже завершені та скоро будуть презентовані.
  • Розвиток усіх українських територій. Передбачається, що відбудова України має відбуватися за принципом "краще, ніж було" й кожна громада матиме свій план відновлення та розвитку з урахуванням нових реалій.
Автор:
Артем Ющенко