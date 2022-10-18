Верховна Рада збільшила витрати на оборону в цьому році на 387 млрд грн

Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня прийняла закон №8126, який передбачає збільшення військових видатків в цьому році на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх запозичень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада знову змінила Бюджет цього року. Вже 8-ий раз з початку війни. Збільшили військові видатки в цьому році на 387 млрд грн. Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення", - йдеться в повідомленні.

"За" документ проголосували 318 народних депутатів.

Депутат повідомив, що збільшили оборонний бюджет за такими напрямками:

Міноборони - на 365,2 млрд грн;

МВС - на 12,9 млрд грн;



СБУ - на 3,7 млрд грн;



ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн;



Адміністрація Держспецзв’язку - на 1,3 млрд грн;



УДО - на 600 млн грн;



Служба зовнішньої розвідки 45 млн грн.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Кабінет міністрів України пропонує збільшити військові видатки в цьому році на 387 млрд грн.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 50% державного бюджету на 2023 рік буде направлено на сектор безпеки та оборони.

За його словами, у цьому році витрати на безпеку та оборону зростуть більш ніж у чотири рази, а з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку.