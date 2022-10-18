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Верховна Рада збільшила витрати на оборону в цьому році на 387 млрд грн
Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня прийняла закон №8126, який передбачає збільшення військових видатків в цьому році на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх запозичень.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Рада знову змінила Бюджет цього року. Вже 8-ий раз з початку війни. Збільшили військові видатки в цьому році на 387 млрд грн. Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення", - йдеться в повідомленні.
"За" документ проголосували 318 народних депутатів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Депутат повідомив, що збільшили оборонний бюджет за такими напрямками:
- Міноборони - на 365,2 млрд грн;
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МВС - на 12,9 млрд грн;
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СБУ - на 3,7 млрд грн;
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ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн;
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Адміністрація Держспецзв’язку - на 1,3 млрд грн;
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УДО - на 600 млн грн;
- Служба зовнішньої розвідки 45 млн грн.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Кабінет міністрів України пропонує збільшити військові видатки в цьому році на 387 млрд грн.
Нагадаємо, Верховна Рада затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні.
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 50% державного бюджету на 2023 рік буде направлено на сектор безпеки та оборони.
За його словами, у цьому році витрати на безпеку та оборону зростуть більш ніж у чотири рази, а з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку.