Влада CША негласно просить банки продовжити операції з російськими компаніями

Міністерство фінансів США та Держдепартамент негласно закликали великі американські банки, такі як Citigroup та JPMorgan, продовжувати підтримувати зв'язки з деякими російськими підприємствами, попри санкції через вторгнення в Україну.

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Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що мова йдепро базові послуги, такі як розрахунки в доларах США, платіжні перекази та торгове фінансування.

Їх просять надавати "певним стратегічним підприємствам", таким як "ФосАгро", "Газпром" та "Уралкалій" аргументуючи це тим, що санкції проти РФ не торкаються гумдопомоги, постачання продовольства та добрив.

Як пише Bloomberg, американські банки з обережністю ставляться до операцій із російськими компаніями, навіть із тими, які не потрапили під санкції.

Через це адміністрація США намагається переконати їх продовжувати співпрацю "в рамках їхніх зусиль щодо запобігання масовому голоду на планеті".

Мінфін США навіть випустив пояснення для банківського сектору про те, що обмежувальні заходи не зачіпають сфери гуманітарної допомоги та сільського господарства.

"Продовольча безпека у світі вирішальною мірою залежить від цих транзакцій. Ми продовжуємо роз'яснювати, а також завіряти банки та інших осіб, які беруть участь у торгівлі сільськогосподарською продукцією, у тому, що режим санкцій на них не поширюється", — заявив начальник управління Держдепартаменту США з координації санкцій Джеймс О'Брайєн.

Тому Міністерство фінансів США "продовжуватиме проводити зустрічі, щоб розповісти банкам про дозволені транзакції, особливо в гуманітарній сфері".

Як підкреслює видання, Citigroup раніше оголосила про намір вийти з банківського обслуговування споживачів у Росії, а у жовтні оголосила, що згортає свої інституційні операції в РФ.

Так само JPMorgan почала відмовлятися від більшості своїх операцій у Росії після вторгнення, хоча компанія заявила, що "обмежена діяльність" триватиме.

Зазначимо, російська компанія “Лукойл” знайшла спосіб продавати свої нафтопродукти до США в обхід санкцій.

Компанію “Лукойл”, на відміну від "Газпрому", не було внесено до американських санкційних списків і вона досі продає свою продукцію в 11 штатах.