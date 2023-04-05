Власник утік. АРМА шукає управителя для літака АН-140-100

Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) оголосило конкурс на пошук управителя для пасажирського літака АН-140-100. Про це повідомила пресслужба відомства.

За інформацією Державного бюро розслідувань, власником літака 2004 року випуску є директор одного з українських підприємств цивільної авіації, який втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками РФ. Фігурант кримінального провадження планував передати повітряне судно загарбникам.

Як зазначили в АРМА, літак виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України ще з 2017 року. Повітряне судно не експлуатується, оскільки потребує відновлення його льотної спроможності.

Прийом документів від учасників конкурсу триває до 25 квітня.

Нагадаємо, про арешт літака АН-140-100, котрий власник планував передати росіянам після захоплення південних областей України, ДБР повідомляло в вересні 2022 року. Тоді правоохоронці зазначали, що підозрюваним є директор підприємства цивільної авіації, якому за за колабораційну діяльність загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.