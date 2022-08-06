Внаслідок ракетного удару по середмістю Вінниці збитки оцінюються у 240 млн грн

Близько 240 млн грн орієнтовно складають збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці, не враховуючи зруйновані приміщення будинку побуту “Ювілейний” та Будинку офіцерів.

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Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Він також зазначив, що наразі важливо швидко відновити будинки вінничан.

"У терміновому порядку замінюємо зірвані вибуховою хвилею дахи. Коштом бюджету встановимо вікна у під’їздах", - говорить міський голова Сергій Моргунов.

Сергій Моргунов додав, що у співпраці з міжнародними фондами замінять побиті вікна у квартирах родинам, які зараз у найбільш скрутному становищі.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська 14 липня о 10:45 з акваторії Чорного моря запустили крилаті ракети "Калібр" по Вінниці. Під удар потрапила парковка поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний", також повністю зруйновано медично-діагностичний центр, розташований поряд.